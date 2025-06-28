Almanya'nın başkenti Berlin ve Brandenburg eyaletinde bazı süpermarketlerde muz kasalarına gizlenmiş toplam 300 kilogram kokain ele geçirildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Artı49'da yer alan habere göre, Potsdam Emniyeti’nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ilk olarak pazartesi akşamı bir süpermarkette fark edildi. Bunun üzerine Berlin ve Brandenburg’daki çeşitli ilçelerde Potsdam-Mittelmark, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin ve Prignitz detaylı incelemeler başlatıldı.

Şu ana kadar ele geçirilen uyuşturucu miktarının yaklaşık 300 kilogram olduğu bildirildi. Kokainin sevkiyatının Brandenburg eyaletindeki bir lojistik merkezi üzerinden yapıldığı tespit edilirken, olayda kaç süpermarketin etkilendiği ise henüz netlik kazanmadı.

Soruşturma, Brandenburg Eyalet Kriminal Dairesi’ne bağlı Ortak Uyuşturucu Soruşturma Grubu tarafından yürütülüyor.

Yetkililer, kokainin muz kasalarına nasıl yerleştirildiği ve sevkiyat zincirindeki diğer bağlantılarla ilgili çalışmalara devam ediyor.