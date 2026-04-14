Gazimağusa Belediyesi ve Gıda Mühendisleri Odası (GMO) arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen gıda güvenliği denetimleri çerçevesinde, bu kez süpermarketler ile bu marketlerde yer alan şarküteri ve kasap reyonları denetlendi.

Şubat ayından bu yana aralıksız süren denetimlerde daha önce fırınlar, kasaplar, seyyar lokma tezgahları, restoranlar ve hem kafe hem de restoran ruhsatına sahip işletmeler kontrol edilmişti.

DENETLENEN 8 MARKETE DE İHBAR VERİLDİ

Denetimler kapsamında 11 Nisan Cumartesi günü kent genelinde faaliyet gösteren 8 süpermarket ile bu marketlerde yer alan şarküteri ve kasap reyonları denetlendi.

Kontrollerde, söz konusu 8 süpermarketin tamamına sağlık karnesi, hijyen koşulları ve işletme izinleriyle ilgili eksiklikler nedeniyle ihbar verildi. Ayrıca belirtilen eksikliklerin giderilmesi için yasal süre tanındı.

800 KİLO ET İMHA EDİLDİ

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kasap reyonlarında yaklaşık 800 kilogram muhtelif et ürününün uygun muhafaza koşullarında saklanmadığı ve paketleme kurallarına uymadığı tespit edilerek imha edildi.

Belediye, mühürlenen ve diğer işletmelerin isimlerini paylaşmadı.