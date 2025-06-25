Alithia’nın haberine göre Rauna, Orta Doğu’daki durumun da ele alınacağı Brüksel’deki Avrupa Konseyi Genel Konular Konseyi toplantısına katılımı öncesinde yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ın, bölgeye ve devam etmekte olan krize yakınlığı sebebiyle gerek bölge gerek AB için risklerinin ne kadar önemli olduğunun bilincinde olduğunu söyledi.

Suriye-Şam’daki Helen-Ortodoks kilisesine düzenlenen intihar saldırısını da kınayan Rauna, Suriye makamlarını saldırıyı etkin şekilde araştırmaya, suçluları belirlemeye ve Suriye’deki dini ve diğer azınlıkları korumaya çağırdı.

Rauna bölgeye yakınlığı sebebiyle Güney Kıbrıs’ın bütün düzeylerde faaliyette bulunduğunu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, krizin ilk günlerinden beridir bütün tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik yolun hakim olması için uluslararası ve bölgesel ortaklarıyla temas ettiğini söyledi. AB’nin Orta Doğu’da tırmanan gerilime seyirci kalmaması, krizin azaltılması çabalarında ön saflarda yer alması gerektiğini sözlerine ekledi.

Avrupa Konseyi Genel Konular Konseyi toplantısı gündemindeki güvenlik ve Savunma başlığına da değinen Rauna Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Savunma Sanayi'nin ve AB’nin savunma olanaklarının güçlendirilmesine istikrarla destek verdiğini söyledi.