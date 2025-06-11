Balıkların üremesi, çoğalması, bioçeşitliliğin korunması amacıyla 3 yıl önce yürürlüğe giren tüzük kapsamında Alsancak Mare Monte bölgesinin balık avına neden yasaklandığıyla ilgili bilgi veren uzmanlar, bu kararın bölge balıkçılığının geleceği için önemine vurgu yaptılar.

Mare Monte bölgesinin bioçeşitlilik açısından adanın en önemli bölgelerinden biri olduğuna dikkat çeken Hayvancılık Dairesi Su Ürünleri Şubesi’nden Uğur Sencer, üremeyi artırma ortamı için daha önce bölgeye bir batık konumlandırıldığını, bir yeni batığın daha planlandığını ifade ederek, bioçeşitliliğin artırılması için gerekenin yapılmaya devam ettiğini kaydetti.

Uzmanlar Kıbrıs TV’ye yaptıkları açıklamada, bölgenin koruma alanı olmasıyla bioçeşitliliğin artırılması ve batıkların kattığı görsellikle dalış turizmi için önemli bir nokta yaratıldığına dikkat çekti.

Balıkçılardan tüzüğe destek

Tarım Bakanlığı’nın çıkarttığı tüzüğe destek veren Lapta Alsancak Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci bölgeyi iyi bildiklerini, biyolaglar ve dalış ekiplerinin desteğiyle yeni bir batık noktasının belirlendiğini kaydetti.

Bölgenin su altı haritalama çalışmalarının yakında tamamlanacağını belirten Birinci, her yıl yapılacak çalışmayla bölgenin koruma altına alınmasıyla popülasyondaki değişimin takip edileceğini kaydetti.

Kıbrıs’ın en yaygın balıklarının barınıp üreyebilecekleri ortamın bu bölgede bulunduğuna dikkat çeken Ertunç Birinci, avcılıkla ilgilenenlerin gelecekte de balıkçılıklarını sürdürebilmeleri için bu karara destek vermelerini istedi.



