Ünlü sanatçı Koray Avcı, Kurban Bayramı’nın üçüncü gecesinde ülkenin en gözde otellerinden Acapulco Resort Convention Spa Otel’de sahne aldı, hayranlarına muhteşem bir bayram coşkusu yaşattı.



Sevilen sanatçı, Kuzey Kıbrıs’ın en köklü oteli Acapulco’nun büyüleyici atmosferinde temponun bir an olsun bile düşmediği muhteşem bir konsere imza attı.

Sahnede tüm konukların bayramını kutlayan Koray Avcı, kendisini sevenleriyle buluşturan Acapulco ailesine ve çalışanlarına teşekkürlerini sundu. Güçlü sesi, sempatik tavırları ve enerjik sahne performansıyla kendisini dinlemeye gelenlerin gönlünde taht kuran Koray Avcı, tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

Birbirinden güzel parçalarını hayranları ile birlikte seslendiren ünlü sanatçı, dinleyicilerinden gelen istekleri de geri çevirmedi.



