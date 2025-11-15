Stat: İskele Cumhuriyet Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Yusufcan Dönder, Hazar Zihni Özen

DND. Gençler Birliği: Hamit, Erol, Erkal, Yalçın, İsmail, Berk, Mustafa(Mehmetali), Sinan, Ozan(Efe),Turgut, Bülent.

Maraş: Ali, Arda, Ahmet Hellaç, Emre(Çağın), Erencan(Serdar), Uvanç(Erdem), Hicabi, Ahmet Alçıkaya, Barın, Yıldıray, Berkant.

Goller: Dk. 38 Bülent, Dk. 77 Turgut(pen.) (G. Birliği), Dk. 68 Uvanç, Dk 78 Ahmet Alçıkaya, Dk . Barın(Maraş)

Aksa 1. Ligin 9. Haftasında doğu bölgesi ekiplerinden DND Gençler Birliği ile Maraş İskele Cumhuriyet Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Maçın genelinde Gençler Birliği’nin birçok pozisyona girdiği zorlu mücadelenin galibi 3 – 2’lik skorla konuk Maraş oldu.

Dk.3 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında sağ kanatta topla buluşan İsmail güzel ortasında penaltı noktasında boşta kalan Turgut’un kafa vuruşunda top kaleci Ali’de kaldı.

Dk. 7 Sol kanatta topla buluşan Ozan güzel bir ara pasıyla Maraş ceza alanı içinde Turgut topla buluştu. Onun bekletmeden vuruşunda kaleci Ali çıkardı.

Dk. 38 Gençler Birliği’nin sol kanattan gelişen atağında Sinan’ın pasıyla ceza sahası şol çizgisinde topla buluşan Yalçın’ın ortasında altı pas üstünde boşta kalan Bülent güzel bir kafa vuruşuyla topu köşeden ağlara gönderdi. 1- 0

İlk devre bu skorla sona erdi.

Dk.51 Organize gelişen Gençler Birliği atağında son olarak topla buluşan Sinan, Maraş ceza sahası önünde şutunu attı ancak kaleci uzanarak topu kornere çeldi.

Dk.58 Gençler Birliği atağında Bülent-Sinan verkaçında ceza sahasına giren Bülent önünü boşaltarak şutunda kaleci topu ayaklarıyla çıkardı.

Dk. 66 Maraş’ın kazandığı serbest vuruşu kullanan Mutafa Hallaç’ın şutunu kaleci Hamit topu kornere çeldi.

Dk. 68 Maraş atağında orta alanda Barın ile Uvanç paslaşmasında Uvanç’ın ceza sahasına ortasında top arka direkten ağlara gitti. 1-1

Dk.70 Maraş atağında Yıldıray’ın ortasında Barın müsait pozisyonda topu kafayla auta attı.

Dk. 77 Gençler Birliği atağında Bülent Turgut verkaçında Maraş ceza sahasına giren Turgut defansın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Turgut topu ağlara gönderdi.2-1

Dk.78 Başlama vuruşuyla sol kanattan gelişen Maraş atağında ceza sahasına yapılan ortada oluşan karambolde topa son olarak ayak koyan Ahmet Alçıkaya topu ağlara gönderdi. 2 – 2

Dk.82 Maraş’ın kullandığı köşe atışında Gençler Birliği ceza sahası içinde defanstan seken topla buluşan Barın sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi.2-3

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası gol getirmedi ve konuk Maraş sahadan 3 – 2 galip ayrılarak ligde üst üste 3. galibiyetini aldı.

(İbrahim DALOĞLU)