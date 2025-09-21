Stadyum: Maraş Necip Halil Kartal Stadı
Hakemler: Abdullah Genç, Özal Çağlayan, Hazar Zihni Özen
Maraş: Ali Yıldız, Emir, Yıldıray, Çağın (65.Dk Uvanç), Barın (65.Dk Çağrı), Arda, Gazi (75.Dk Barış), Erencan, Hicabi, Berkant (90.Dk Ramal)
Yalova: Vedat, Erkan, Hasip, İbrahim, Sergülen, Civan, Yasin (60.Dk Selçuk), Eren (22.Dk Kemal), Cengiz, Melih, Rüzgar
Goller: 65.Dk (P) Berkant, 90.Dk Ahmet Hellaç (Maraş)- 23.Dk İbrahim Çağoğlu (Yalova)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 1. hafta maçında Maraş, Yalova’yı konuk etti.
Necip Halil Kartal Stadında oynanan Maraş – Yalova maçını Abdullah Genç yönetti. Yalova, Maraş deplasmanında maça dirençli başlarken, 23’te İbrahim ÇÇağoğlu’nun golüyle de öne geçti. 0 – 1
İkinci devreye Maraş baskılı başlarken, Yalova dirençli oyununu sürdürdü. 65’te Maraş’ın kazandığı penaltıyı Berkant gole çevirdi. 1 – 1 Maraş’ın son dakikada kazandığı frikiği kaptan Ahmet Hellaç gole çevirip, galibiyeti getirdi. 2 – 1