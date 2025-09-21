Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 1. hafta maçında Göçmenköy, Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti.
Göçmenköy Stadında oynanan Göçmenköy – Baf Ülkü Yurdu maçını Mustafa Öztugay yönetti. Göçmenköy Stadında yıllar sonra oynanan lig maçına 2 takım taraftarları da büyük ilgi gösterirlerken, gol sesi çıkmayan ilk devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devrede maç 0 – 0 devam ederken, bir pozisyonda savunmanın eline çarpma iddiasıyla penaltı bekleyen Göçmenköy’ün beklentisi karşılık bulmazken, ev sahibi bu pozisyona yoğun tepki gösterdi.
Son bölümde konuk Baf Ülkü Yurdu, gol için yüklenirken, Göçmenköy kontra ataklarda etkili olmaya çalıştı. Baf Ülkü Yurdu baskılı olduğu anlarda 90+2’de yakaladığı pozisyonda Mustafa Çağlar, galibiyeti getiren golü kaydetti. 0 – 1