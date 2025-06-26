AKPA Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi’nde geçen Haziran'da görüşülen Maraş konulu rapor ve karar dün bir kez daha ele alındı.

İtalyan Raportör Pierro Fassino’nun, Maraş ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere konuyu komitede tartışmaya açmasının ardından, komite üyeleri milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu ve Armağan Candan'ın yanı sıra AKEL milletvekili George Loucaides de söz alarak konuşma yaptı.

Hasipoğlu

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili yaptığı konuşmada Oğuzhan Hasipoğlu, mevcut kararda kapalı Maraş’ta TMK’nın herhangi bir başvuruyu sonuçlandırmadığı ifadesi yer almasına rağmen geçen günlerde bir başvurunun tazminat ile sonuçlandırıldığını ve 577 kişinin TMK’ya başvurarak kapalı Maraş’taki mülkleri için talepte bulunduğunu ifade etti.

Hasipoğlu, Kıbrıslı Rumların bölgeye ilgisinin arttığını, bölgeyi ziyaret eden milyonlarca insan olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Türklerin uğramış olduğu haksız izolasyon ve kısıtlamalar gündeme taşınmayarak Maraş özelinde hala sadece Rumların mülkiyet meselesinin konuşulmasının adil olmadığına dikkat çeken Hasipoğlu, komitenin gündeminden çıkarılmasını talep etti.

Hasipoğlu, kendilerinin Kıbrıslı Rumlara mülkiyet talepleri konusunda AİHM içtihatları çerçevesinde çareler sunarken, GKRY’nin ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni hiçe sayarak haksız tutuklamalara başladığını, halihazırda beş yabancı uyrukluyu tutukladığını ve KKTC vatandaşlarını ise küresel takip listelerine aldırdığını, tutuklama tehdidi ile baskılamaya ve korkutmaya çalıştığını vurguladı.

Hasipoğlu, AİHM tarafından etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul edilen TMK mekanizmasını delmeye çalışan ve tamamıyla KKTC ekonomisini hedef alan GKRY’nin gayrı hukuki yaklaşımını komite huzurunda sona erdirmeye davet etti.

Candan

CTP Milletvekili Armağan Candan ise, AKPA Siyasi İşler ve Demokrasi Komitesi'nde bu karar ile ilgili söz alarak konuştu.

Candan, Temmuz ayında New York'ta gerçekleşecek uluslararası konferans, mülkiyet ve Taşınmaz Mal Komisyonuna değindi.

Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'ndeki mülkiyet gündeminin Aralık ayına ertelendiğini vurgulayan Candan, Ekim ayında da kuzeyde Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu, seçimden sonra Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlama ihtimalinin ortaya çıkacağını belirtti.

BM ve AB'nin Kıbrıs konusu için birer özel temsilci atadığını söyleyen Candan, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan yakınlaşmanın memnuniyet verici olduğunu, bunun Kıbrıs'a da yansıması gerektiğini ifade etti.

Candan, bölgede birçok savaş yaşanırken Doğu Akdeniz'de Kıbrıs eksenli bir işbirliği ve istikrar alanı yaratılmasının herkesin çıkarına olacağını kaydetti.

AKPA heyeti, Genel Kurul ve komite toplantılarına katılım yanında, bağlı bulundukları grup toplantılarına da katıldıktan sonra yarın görüşmelerini tamamlayacak.