Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Normal sezonu lider bitiren Doğan Türk Birliği ile ikinci sırada bitiren China Bazaar Gençlik Gücü TSK takımları Puma Kadınlar Ligi'nde final oynayacak. Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda da karşı karşıya gelen iki ekip bu kez ligin finalinde Lefkoşa Atatürk Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Bu dev karşılaşma 5 Mayıs 2025 Pazartesi saat 19.00'da oynanacak.