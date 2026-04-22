Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu’nun Meclis önündeki eylem alanına giderek eylemcilerle görüştü.

Taksiciler, 14 maddelik sorun paketini Arıklı’ya sunarak özellikle korsan taşımacılıkla ilgili yasanın neden çıkarıldığını sordu. Arıklı, söz konusu yasanın anayasaya aykırı maddeler içerdiğini, seyahat özgürlüğüne aykırı olduğu gerekçesiyle geri çekildiğini belirtti.

Arıklı, sorunların çözümü için girişim başlattıklarını ve konuyu Başbakan ile görüştüğünü belirtti. Arıklı, “Başbakan gerekli adımı atsın, ben bir hafta içinde halledeceğim” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Taksici Dernekleri Federasyonu Başkanı Murat Karalar ise, Bakan Arıklı ile cuma günü saat 10.00’da yeniden görüşeceklerini ifade etti ve taleplerinin karşılanmaması halinde eylemlerini daha güçlü şekilde sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.