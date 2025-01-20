Maliye Bakanlığı Muhasebe ve Denetim Kurulu tarafından yetkili muhasip ve denetçilere, ilgili yasa gerekliliklerini yerine getirmelerinden dolayı yetki belgesi takdim edildi.

YDÜ Kütüphanesi Salon 4’te yer alan Maliye Bakanlığı Muhasebe ve Denetim Kurulu Yetki Belgesi Takdim Törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Özdemir Berova da katıldı.

Saygı duruşu sonrası İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan tören, konuşmaların ardından yetki belgelerinin takdimiyle sona erdi.

Akman

Törende konuşan Geçmiş Hesap Uzmanları Birliği Başkanı, Yetkili Muhasip ve Denetçi Niyazi Akman, yasanın geçmesinde emeği olan herkese teşekkür etti, esas görevlerinin şimdi başladığını söyledi.

Akman, mesleklerini en iyi noktaya çekmek hedefiyle çalışacaklarını ifade ederek, 25 yıldır eksik olan yasanın, tüzüklerin uygulanması adına destek istedi, çok daha iyi bir noktaya geleceklerine inanç belirtti.

Hüdaverdi

Muhasebe ve Denetim Kurulu Başkanı, Müsteşar Saadet Hüdaverdi de, törene katılan herkese teşekkür ederek, muhasebe ve denetim meslek yasası ile ilgili bir sunum yaptı.

Yasa ile kayıt dışı ekonominin azaltılmasının ve denetimin hedeflendiğini ifade eden Hüdaverdi, reform niteliği taşıyan yasanın, ekonomiye ve güvene de katkı yapacağını, dünya standartlarında hizmeti getireceğine işaret etti.

Hüdaverdi, meslek mensuplarına güvenlerinin tam olduğunu belirtti.

Yasa ile doğru güvenilir tarafsız bir muhasebe ve denetim amaçlandığını belirten Hüdaverdi, kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması ve ekonomiye katkısının büyük olacağı yasanın ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova da, törene katılan herkese teşekkür etti. Berova, muhasiplere, yasanın gerekliliğini yerine getirmelerinden dolayı teşekkür ederek, hükümet olarak geçmişten bugüne gerçekleştirilemeyen tüm alanlarda yasal düzenlemelere devam edeceklerini söyledi.

Berova, hükümet olarak yeni yasalar konusunda irade ortaya koyacaklarını ve özellikle meslekler açısından önemli yasalara hayat vereceklerini anlatarak, bugün de muhasiplere ve denetçilere hizmet edecek yasayı çıkarmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Berova, muhasiplerin, devletin gelir ve giderlerinin ortaya çıkmasında önemli paydaşları olduğunu ifade ederek, teşekkür etti.

Muhasebe ve denetim mesleğini düzenleyen yasanın AB standartlarında olduğunu ifade eden Berova, sistemin düzgün çalışması için de gereken adımları atacaklarını, yasanın, vergi sisteminin adaletli şekilde çalışmasını sağlayacağını kaydetti.

Üstel

Başbakan Ünal Üstel de, yetki belgesi alan herkesi selamlayarak, bugünün onur günü olduğunu söyledi.

Üstel, hükümet olarak istikrar içinde çalışarak, halka verdikleri sözleri, yarım kalan çözülemeyen tüm işleri bitireceklerini, ihtiyaç duyulan yasalar ile tüm beklentileri yerine getireceklerini söyledi.

Üstel, halkın çağdaş yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yaptıklarını, kavşak düzenlemelerini başlattıklarını, ilçeler arası ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla sırayla bitireceklerini kaydetti.

Güzelyurt Hastanesi’nin 15 Kasım’da tamamlanacağını, sağlıkta, yollarda ve diğer alanlarda projelerin sürdüğünü ifade eden Üstel, bugün Devlet Laboratuvarının da temelini attıklarını, Mayıs içinde tamamlanmasının hedeflendiğini anımsattı.

Halka daha hızlı hizmet amacıyla her alanda yatırımlar yaptıklarını ifade eden Üstel, yasalar ile ilgili de çalışmaları olduğunu anlattı.

Bu çerçevede bugün dağıtılacak belgeler ile muhasiplerin çağdaş, AB standartlarına uygun bir şekilde hizmet verebileceklerini ifade eden Üstel, herkesi tebrik etti.

Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, meslektaşları ile olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, rahmetli olanları andı.

Mesleğin içinden biri olarak geçmişteki bir takım istikrarsızlıklardan dolayı yasanın hayat bulamadığını ifade eden Tatar, şimdi yasanın hayat bulmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Bugün 400 civarı bir meslektaşları olduğunu ifade eden Tatar, yasa çerçevesinde standartların sağlanması adına atılacak adımlara dikkat çekti.

Tatar, ülkenin geçmişe göre çok geliştiğini, ekonomik olarak her alanda güçlendiğini işaret ederek, muhasebenin, denetimin daha da büyük önem kazandığını söyledi.

Doğru muhasebe kurallarının uygulanması yanında denetimin büyük önem taşıdığını anlatan Tatar, devlet için de bilançoların doğru yansıtılmasının önem taşıdığını kaydetti.

Mesleğin itibarının artırılması ve etkin olmasının da dileği olduğunu belirten Tatar, muhasiplerin de kendini geliştirmesinin önemine dikkat çekti.

Tatar, mesleğe hizmet eden herkesi tebrik etti.

Konuşmaların ardından yetki belgeleri verildi.