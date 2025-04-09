Yazılı açıklama yapan Yarkıner, “Kimlik kartının 1974 öncesi olması hiç kimseyi Kıbrıslı Türk yapmaz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıslı Türklerin eşit, adil, özgür, hoş görülü bir yaşam biçimi ve toplumsal düzeni bulunduğunu söyleyen Yarkıner, “Kıbrıslı Türklerde iki yüzlülük, kurnazlık, zümresel ve bireysel çıkar ve kıvırma kültürü yoktur” dedi.

Kıbrıslı Türklerin İngiliz sömürgesine, EOKA’ya karşı direndiğini belirten Yarkıner, o dönem liderlerin verdiği mücadele ve duruşun örnek alınması gerektiğini kaydetti.

Yarkıner, şu ifadeleri kullandı:

“1974’den sonra ülkemize gelerek Kıbrıslı Türk yaşam biçimini benimsemiş burayı yurt bilmiş birçok büyüğümüz, küçüğümüz birlikte ayni maksat için görev yaptığımız arkadaşımız, meslektaşımız, iş adamlarımız vardır. Onlar kalplerinin en derininden bu ülkeyi sevip yurt bilmiş kalplerimizin en derin yerinde olan Kıbrıslı Türklerdir. Ülkenin lideri olduğunu iddia edenlerin cemaat, tarikat ve bazı yabancı isimli dernekleri halk meclisi adı altında toplayanlar kıvıranlar Kıbrıslı Türk değildirler.”

Hükümete, AKSA ile sözleşmeler, ihalesiz yapıldığı öne sürülen işlerle ilgili eleştirilerde bulunan Yarkıner, “Türkiye’nin parasının har vurulup savrulmasına fırsat verenler Kıbrıslı Türk ve Türkiye sevdalısı değil. Türkiye’ye saygıları ve sevgileri de uyduruktur. Bunlar sadece Türkiye - KKTC arasındaki rant sistemini seviyorlar ve haydutlara saygıları olanlardır” iddiasında bulundu.

Yarkıner, "2020 yılından bugüne KIB-TEK’in en yeni iki santralini bozarak 4 yıl tamirini yapmayıp sigorta bedeli ödeyenler, diğer santrallerinin verimini yüzde 30’lara kadar indirenler, kırılan santrallerin kapasitesi kadar AKSA kapasitesini artırarak 1.3 Milyar USD kazanç elde etmesine sebep olanlar ve bu düzene onay verenlerin Kıbrıslı Türk olmadığını" savundu.

Siyasi görüş farklılıklarının zenginlik olduğunu dile getiren Yarkıner, “Ancak sahte milliyetçilik ve sahte Türkiye sevgisini maske gibi kullanarak rant düzeninin bekçiliğini yapmak da Kıbrıslı Türk kültüründe yoktur. Yalan söyleyerek toplumu kutuplaştırmak da kültürümüzde yoktur” ifadelerini kullandı.

Eylem ve atılan sloganlara yönelik eleştirilere değinen Yarkıner, Türkiye’ye hakaret edildiği söyleminin gerçekleri yansıtmadığını belirtti.