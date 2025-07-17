Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organze edilen Saydam U14 Ligi’nde final maçını Mağusa takımları, Mağusa Türk Gücü ile Dumlupınar oynayacak.

İki Mağusa takımı arasında oynanacak olan final maçı Mağusa Dr Fazıl Küçük Stadında bu akşam saat 20:00’de oynanacak.

Mağusa Türk Gücü – Dumlupınar TSK, U14 Lig final maçını İbrahim Katmer yönetecek. İbrahim Katmer’n yardımcılıklarını ise Ali Eren Orçan ve Ahmet Yenilmez yapacak.

Maçın 4. Hakemi ise Abdulkadir Karadağ olacak. Ali Alodalı ve Ali Taşkıranlar ise saha komiseri olarak görev yapacaklar.