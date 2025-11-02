Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Cem Öksüzoğulları, Abdulkadir Karadağ

Mağusa T. Gücü: Ufuk, Mehmet Gürlü(Dk.46 Mert Olgun),Zihni, Orkhan Aghazada, Nevzat, Gökcan (Dk.81 Bünyamin), Emre, Andy Okpe, Hüseyin Deynekli (Dk.90 Atay), Doğukan Altuntaş, Moussa Traore (Dk.81 Ali Recaioğlu)

K. Kaymaklı: İdris Yekli, Sena, Derviş, Bahadır, Deran, Kadir Çetinkaya (Dk.46 Arda Kortay), Alpay(Dk.56 Celal), Arda Sözcü, Pape Marega, Arcan Erçelik, Emre Nazik(Dk.56 Debouto)

AKSA Süper Lig’in 7’nci haftasında Mağusa Türk Gücü ile Küçük Kaymaklı karşı karşıya geldi.

Mağusa, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alan mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi. Ev sahibi MTG 9 kişi karşılaşmayı tamamladı. 32’nci dakikada Orkhan ve 87’nci dakikada Zihni Temelci ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı. Mehmet Gürlü’nün ayak parmağındaki kırık nedeniyle devam edemediği maçta Gökcan Gelmen de sakatlığı nedeniyle maça devam edemeyen bir diğer isim oldu. Alınan bu sonucun ardından Mağusa Türk Gücü 8, Küçük Kaymaklı 11 puana yükseldi. Ligde gelecek hafta Küçük Kaymaklı, Çetinkaya’yı konuk edecek. Mağusa Türk Gücü ise Gönyeli deplasmanına gidecek.