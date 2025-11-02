Stat: Cihangir Stadı
Hakemler: İsmail Ercan, Burak Yiğit, Ali Eren Orçan
Cihangir: Türkkan, Sercan, Selçuk, Yusuf, Babacar, Uğur, Meye, Samson, Hasan, Berkem, Hakan
Mesarya: Ercan, Çağlar, İbrahim, Eren, Miracle, Sillah, Tugay, Abdullah, Obia, Yunus, Yusuf
Goller: 37' ve 71 Meye, 90+ 1' (p) Babacar, 90+5' Berhan (Cihangir) – 43' (P) İbrahim (Mesarya)
Kırmızı Kart: 90' Obia (Mesarya)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig'de 7. hafta maçında Cihangir, Mesarya’yı konuk etti.
Cihangir Stadında oynanan Cihangir – Mesarya maçını İsmail Ercan yönetti. İlk devre uzun süre 0 – 0 giden maçın 37. dakikasında Meye takımını 1 – 0 öne geçirirken, 43’te İbrahim Köse’nin penaltı golüyle skor 1 – 1 oldu.
İkinci devrede maç uzun süre 1 – 1 devam ederken, Mesarya’nın guardını yine Meye düşürdü. 2 – 1 Son bölümü hareketli geçen maçın son anlarında Cihangir’in Babacar’ın penaltıdan ve Berhan’ın golleriyle skoru 4 – 1 yaparken, Mesarya’dan Tony Obia kırmızı kart gördü.