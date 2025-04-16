Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim özel gündemle toplandı. Dernek lokalinde yapılan yönetim kurulu toplantısında önemli kararlar alındı.

EĞİTİM SEMİNERİ

Yeni futbol sezonu (2025-2026) antrenörlerin çalışma izni alabilmesi için her yıl sezon öncesinde yapılmakta olan antrenör gelişim semineri tarihi belirlendi. Antrenörlerin 2025-2026 sezonunda çalışabilmeleri için katılmaları zorunlu olduğu ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen teknik direktör, A lisans, B Lisans, C Lisans ve Kaleci antrenörlerine yönelik eğitim semineri 2-3-4 Haziran 2025 tarihlerinde Salamis Bay Conti Resort Hotel’de yapılmasına karar verildi. Yönetim, Ocak 2025 ayında vefat eden derneğin eski yönetim kurulu üyesi “Tamer Zeden” adına düzenlenmesi kararı aldı. Böylece 2-3-4 Haziran 2025 tarihlerinde “Tamer Zeden Antrenör Gelişim Semineri” yapılacak. “Tamer Zeden Antrenör Gelişim Semineri” en iyi şekilde yapılabilmesi için Eğitim birimi yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

ANTRENÖRLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ

Futbol Federasyonu tarafından oynatılan 2024-2025 futbol sezonun tamamlanmasının ardından Antrenörler derneği tarafından tüm liglerde 2024-2025 futbol sezonu sonunda başarılı olan teknik adamlar ve antrenörleri değerlendirmeye alınarak kriterlere uygun olanlar belirleyerek her yıl geleneksel olarak düzenlediği ödül gecesi tarihini de önümüzdeki günlerde açıklayacak.