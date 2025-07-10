Haravgi gazetesi, Kültür Müsteşarı Vasiliki Kassianidu’nun yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmalarının Rum Eski Eserler Dairesi tarafından yapıldığını ve çalışmaların, Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının Ocak ayında devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı öncesinde bitirilmesinin hedeflendiğini söylediğini yazdı.

Gazete, restorasyon çalışmalarının yaklaşık 500 bin euroya mal olacağı ve içerde oluşturulacak modern altyapılar için de yaklaşık 400 bin euro daha harcanacağını kaydetti.

Haberde, Kassianidu’nun, surların KKTC’de bulunan kısımlarının ise Rum Eski Eserler Dairesi’nin yetki alanında olmadığını; surlarla ilgili problemlerle iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi vasıtasıyla mücadele edildiğini söylediği belirtildi.