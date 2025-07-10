Haravgi gazetesi, “Birleşik Krallık Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu” ile Tüm Partilerden Oluşan Parlamento Grubu'nun (APPG) düzenlendiği etkinlikte Güney Kıbrıs'ın Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna ana konuşmacı olarak yer aldı.

Gazete, Rauna’nın Kıbrıs sorununda New York’taki beşli görüşme öncesinde yaşanan son gelişmelere dair bilgilendirme yaptığını ve Güney Kıbrıs’ın devralacağı AB Konseyi Dönem Başkanlığı ile jeopolitik rolünden bahsettiğini kaydetti.

Habere göre, “Birleşik Krallık Kıbrıslılar Ulusal Federasyonu” Başkanı Hristos Karaolis ise konuşmasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın temaslarıyla güçlenen ilişkilere, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’nin ziyaretine ve İngiltere’de yaşayan Rumların güçlü bağlarına işaret etti.

Haberde, moderatörlüğünü İşçi Partisi Milletvekili Pambos Haralambus’un yaptığı etkinlikte milletvekilleri Cathrine West, Wendy Morton, Christine Jardine ve Stephen Gethins konuşma yaptı. Konuşmacıların, Kıbrıs sorunundaki çözümün, iki toplumlu ve iki kesimli, BM parametreleri ve siyasi eşitlik zeminindeki federasyon çözümü olması gerektiğini vurguladıkları kaydedildi.

Gazete, bu etkinliğin İngiltere’nin Kıbrıs sorunundaki hareketlilik ve bölgedeki jeopolitik gelişmeler öncesinde verdiği siyasi desteğin önemini ortaya koyduğunu yazdı.