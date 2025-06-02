Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bir duyarlı vatandaşımız Perşembe günü Mağusa Açık Pazar’da yaşadıklarını bize gönderdiği bir mektupla paylaşarak sitemini dile getirdi.

Mağusalı duyarlı vatandaşımızın gönderdiği mektup şöyle:

“Merhabalar, her perşembe yaptığım gibi eşim ve çocuklarım ile Mağusa perşembe pazarına gittik.

Her zaman olduğu gibi önce bir pazarı gezip, fiyatlara bakıp, daha sonra alış-verişe başlamak istedik; fakat değişik bir sessizlik vardı.

Esnafların her zaman olan ve çocuklara neşe veren, güler yüzlü ve enerji dolu hareketlerinde bir kırıklık vardı.

Bunu ilk fark eden 5 yaşındaki kızım.

"Baba esnaflardan biri galiba hasta oldu, daha çabuk iyileşip, rahatsız olmasın diye sessiz konuşuyorlar" dedi.

Kızım bunu dedikten sonra eşim ile yüz yüze geldik ve fark ettik ki evet sessizlik var, esnafın da yüzü asık.

Tahmin yürütüp havanın soğuk olmasına yorumladık.

Çok vakit geçmedi, bir anons: "TÜM ESNAFIN DİKKATİNE, STANDIN BAŞINDA YÜKSEK SESLE ÜRÜNÜNÜ VE FİYATINI REKLAM EDEN HERKESE PARA CEZASI VE YASAL İŞLEM UYGULANACAK"

Biz şok olduk. Hani pazar ya burası. Süpermarket değil, Lüks AVM değil, bişey değil. PAZAR yani neticede.

Kötü bir şaka sanki. O esnada standından çilek aldığım esnafın yüzündeki ifadeyi gördüm ve benim de tüm kaçtı. Alış verişe gelen diğer insanlara baktım.

Herkes bunu konuşuyor. Kimse bu duruma anlam veremiyor.

Zabıta da park sorununu çözmek veya insanlara yardımcı olmak yerine; kendi yarattıkları, sorun olduğuna inandıkları olayla ilgileniyor.

Sessizce alış veriş yapmak isteyene karşı kimsenin bir sorunu yok. Molto'da, Önder'de, Erülkü'de sessiz sessiz alış-verişlerini yapmakta özgürler.

Pazar kültürü diye bir şey var. Esnaf kendi malını ve fiyatını reklam eder, rekabet oluşur, çocuklar görür duyar neşelenir "gel kardeşim getir çocuğunu bak böyle karpuz denedi mi hayatında" diye sana bağırır.

Heyecan ve neşe yaratılır. Dünya'nın hiçbir yerinde daha sessiz pazar görmedim, birçok da ülke gezdim. Mağusa Açık Pazar’daki yeni uygulama Pazar kültürüne uymuyor. Ama sorun yok KKTC olarak biz zaten her şeyi herkesten daha iyi bildiğimiz için gürültü problemini çözdük.”