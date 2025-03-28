Ülkemizin en gözde eğlence mekânlarından olan Salut, konuklarına unutulmaz geceler yaşatmaya devam ediyor.

Mekânın enerjisi, DJ’lerin çaldığı hareketli parçalarla coşarken, perküsyon şovları ve oryantal dansçılar da gecelere renk katıyor.

Eğlence severlere festivali aratmayacak geceler yaşatan Salut, sıcak atmosferi, ritmik müzikleri ve etkileyici dans şovlarıyla, konukların eğlenceden doyasıya faydalanmasını sağlıyor.

RENKLİ DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Öte yandan Salut ’ta doğum günü partileri de hız kesmiyor. Mekânda bulunan Hira Pehlivan, yeni yaşını ailesi ve yakın arkadaşlarıyla birlikte Salut ‘ta kutladı.

Ailesinin ve dostlarının sıcak ilgisiyle çevrili olan Hira, yeni yaşına girerken duyduğu mutluluğu ve heyecanı her anında yüzünden belli etti. Gece boyunca eğlenceli anlar yaşayan Hira, pastasını kesip özel dilekler diledi.

SALUT, BAYRAMDA DA DOLUDİZGİN

Her hafta farklı sürprizlerle gelen eğlencenin adresi Salut, Ramazan Bayramı’nda da doludizgin eğlencelere ev sahipliği yapacak.

Bayramın birinci ve üçüncü gecesi Çağrı Akyüz, ikinci gecesi ise İldiz, setleriyle konuklara muhteşem bir bayram yaşatacak.