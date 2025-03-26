Dünyaca ünlü isimleri misafirleri ile buluşturmaya devam eden Merit Royal Diamond Otel, Nevruz Bayramı dolayısıyla İran’ın sevilen şarkıcısı Sogand’ı ağırladı. Etkileyici sesi ve kendine has tarzı ile büyük beğeni toplayan Sogand, Merit Royal Diamond sahnesinde muhteşem bir performans sergileyerek unutulmaz bir Nevruz coşkusu yaşattı. Yedi yüzü aşkın hayranıyla buluşan ünlü sanatçı coşku dolu ve enerjik bir konsere imza attı.

Sahneye çıktığı andan itibaren sevenlerine eşsiz bir bayram eğlencesi yaşatan Sogand, Diamond’ın büyüleyici sahne atmosferinden ve profesyonel ekibinden çok etkilendiğini belirterek “Merit’in kusursuz bir şekilde organize ettiği bu özel gecede sizlerle buluştuğum için çok mutluyum” dedi.

Nevruz tatilini Kuzey Kıbrıs’ta Merit farkı ile yaşamak için farklı ülkelerden gelen hayranlarına özel bir repertuvar hazırlayan Sogand, "The Lom", "Tek Yön Bilet”, "Tahran", "Ev” ve "Romantik" gibi en sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. Yeni şarkısı “Darya”yı hayranları ile hep bir ağızdan seslendirmesiyle coşkunun doruğa çıktığı Sogand konseriyle, Diamond sahnesinde yine hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşandı.