“Sperm bankasından çocuk sahibi olabilirim”

Oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle de dikkat çeken Tuğba Özay , 15 yıl önce Milano'da İtalyan iş insanı Ludovic Fattizzo ile evlenmişti.2019'da 10 yıllık eşinden anlaşmalı olarak boşanan manken , aşk hayatıyla ilgili; "Hala bekar olduğum için insanlar eski konuları pişirip önüme koyuyorlar. Evliliğimde her şey çok güzeldi ama sonrasında ilk 5 yıl flört gibi bir evlilik, son 5 yılı da ayrılık üzerine geçen bir evlilikti" demişti."Herkes artık kendi hayatında. O da evlenmedi ama bir çocuğu oldu. Çok mutlu olsun. Önemli olan ayrılıklar sonrasında da insanların birbirleri hakkında iyi konuşabilmesi" şeklinde konuşan Özay, son olarak katıldığı programda itiraflarıyla gündem oldu.Özay, anne olma hayalinden bahsederken, "Bir gün sperm bankasından sperm ile anne olabilirim. O duyguyu tatmayı ve özellikle babamın soyunu devam ettirmek istiyorum. Benim soyadımı alacak bir çocuk babamın soyunu yürütsün istiyorum" şeklinde konuştu. "Davul bile dengi dengine çalar" diyen Özay, hayatında şu an kimse olmadığını ama hayatına girecek kişinin de onu maddi manevi taşıyan bir kişi olması gerektiğini belirtti. "Bu yaştan sonra kimseye eğitim veremem," diyen Özay, "Benim ile birlikte olacak adamın yaşı da karakteri de bana uymalı" dedi. Pınar Kerimoğlu ’nun cezaevi ile ilgili sorularını da yanıtlayan başarılı manken, "Bir dönem ben de cezaevine girdim. Orada çok değişik hikayeler ile karşılaştım ama ben oraya girdim diye kendimi soyutlamadım kimseden. Aksine her sabah mahkûmları ve gardiyanları spor salonuna toplayıp 2-3 saat onlara pilates eğitimi veriyordum ve bu onların çok hoşuna gidiyordu. Ben cezaevinden tahliye olurken tüm koğuşlar alkışlarla uğurladı beni" şeklinde konuştu.