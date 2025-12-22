Merit Lefkoşa Casino & Hotel sahnesi, 20 Aralık Cumartesi gecesi Korhan Saygıner’in etkileyici performansıyla müzik dolu bir geceye ev sahipliği yaptı.



Enerjik sahnesi ve güçlü yorumuyla sevilen birçok eseri seslendiren başarılı sanatçı, 90’ların unutulmaz şarkılarından Türk halk müziğine uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilere adeta bir müzik ziyafeti sundu. Gece boyunca alkışların hiç dinmediği konserde Korhan Saygıner, izleyicilerden tam not aldı.



Merit Lefkoşa Casino & Hotel, Korhan Saygıner’in sahnesiyle bir kez daha unutulmaz bir konser gecesine imza attı.