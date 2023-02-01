Orhan İsmailoğlu’na Fashion Tv’den ödül

Dünyanın en iyi kanalları arasında yer alan Fashion Tv ‘nin Türkiye temsilcisi Enis Onat’ın düzenleyeceği 11. Fashion Tv FTVT TOKEN Moda ödüllerinde KKTC’de Yılın en iyi magazin programı “ Orta Sayfa “ ile ödüle laik görüldü.
stanbul Fashion Campüs’te düzenlenen gecede Türkiye’nin bir çok ünlü ismi gecede yer aldı.
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