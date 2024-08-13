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Kırmızı halı çiçek bahçesine döndü

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Kırmızı halı çiçek bahçesine döndü
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Ünlü oyuncu Blake Lively, It Ends With Us (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) adlı filminin basın turundaki stiliyle beğeni topladı
"Gossip Girl", "Hırsızlar Şehri" ve "Küçük Bir Rica" gibi yapımlarla tanınan Blake Lively'nin yeni filmi için geri sayım başladı. Oyuncu, It Ends With Us (Bizimle Başladı Bizimle Bitti) adlı filmle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Deadpool karakteriyle akıllarda yer eden Ryan Reynolds ile evli olan ünlü oyuncu, filminin tanıtımı için ülke ülke geziyor.
Filminin Londra prömiyerine katılan 36 yaşındaki yıldız, çiçeklerle donatılmış straplez elbisesiyle moda dünyasında gündem oldu.
Lively'nin elbisesi Tamara Ralph imzası taşıyor.
Oyuncu, Londra'daki basın toplantısında ise oversize model Stella McCartney imzalı  beyaz bir takım tercih etti.
 
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