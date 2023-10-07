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İç çamaşırı mı pantolon mu?

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Sahne kıyafetleriyle sık sık adından söz ettiren şarkıcı Gülşen, bu sefer de iç çamaşırı detaylı bir pantolon giydi. İlk bakışta pantolonuna anlama verilemeyen Gülşen'in tarzı hiç beğenilmedi

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İç çamaşırı mı pantolon mu?
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Yoğun bir konser maratonu bulunan başarılı şarkıcı Gülşen, önceki akşam da sahneye çıktı. Pembe saçlarıyla dikkat çeken Gülşen, iç çamaşır detaylı pantolonuyla görenleri şaşkına çevirdi.
Gülşen, üst tarafı iç çamaşıra benzeyen alt tarafı ise bol gelen özel tasarım siyah bir pantolon giydi.
Şarkıcının pantolon dekoltesinden görülen kalçasındaki çilek dövmesi ise dikkatlerden kaçmadı. 
Gülşen, tasarım pantolonun üzerine de beyaz salaş bir gömlek giydi. Şarkıcının tarzı sevenlerinden geçer not alamadı. Gülşen'in kıyafetine anlam veremeyen kullanıcılar "Pantolonu çekmeyi unutmuş gibi" yorumu yaptı.
 
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