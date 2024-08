Adele, Olimpiyatları izlemek için konserini durdurdu

"Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele, Münih'teki konserini Paris Olimpiyatları'nı izlemek için durdurdu

Güçlü sesi ve şarkılarıyla 2008 yılında ilk stüdyo albümü "19"la hayatımıza giren İngiliz şarkıcı Adele, müzik kariyerine ara vereceğini açıklamıştı.

İngiliz şarkıcı, Las Vegas'daki "Weekends With Adele" adlı gösterisinin ardından bir süre sahnelere ara verecek.

Grammy'li şarkıcı, Münih'te özel bir konseri serisiyle hayranlarıyla buluştu. "Adele in Munich" adlı gösterisinin ikinci akşamında şarkıcı, konserine kısa bir ara verdi.

80 BİN KİŞİLİK KONSERİ DURDURDU

Ünlü şarkıcı, Messe München'in dev ekranlarında Kadınlar 100 metre finalini izledi.

Konsere giden bir hayranın X hesabında yaptığı paylaşımda, Adele'in yaklaşık 80 bin kişinin izlediği konserine ara verdiği ve finale odaklandığı görülüyor.

"UZUN BİR ARA VERMEYİ PLANLIYORUM"

Öte yandan, yakın zamanda albüm çıkarmayı planlamadığını söyleyen yıldız "Yeni şarkı yapmak gibi bir niyetim yok. Bu gösterilerin ardından uzun bir ara vermeyi planlıyorum" demişti. Adele "Başka yaratıcı şeyler yapmak istiyorum, en azından bir süreliğine" diye ekledi.

2022'nin son aylarından beri Las Vegas'ta konser veren şarkıcı, 23 Kasım'da son konserini verecek. Adele, 2-3-9-10 tarihlerinde ise Münih'te özel bir konser serisinde müzikseverlerle buluşuyor.

LONDRA'YA GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan, şarkıcının Londra'ya taşınma kararı aldığı iddia edilmişti. Uzun bir süredir Las Vegas'ta konser serisine devam eden şarkıcı, Londra'ya geri dönecek.

The Sun'ın haberine göre, şarkıcının asistani Rose Moon birkaç hafta önce İngiltere'ye geri döndü ve şu anda şarkıcının dönüşünü de organize ediyor. Bir kaynak "Adele tam bir İngiliz ve Londra her zaman onun eve olarak kalacak" ifadelerini kullandı.