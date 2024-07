50. yıla özel mayolu poz

Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 55 yaşına bastı. Ünlü isim, doğum günü için mayosuyla poz verdi



Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, oyuncu Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden bir araya gelen ve 2022 yılında dünyaevine girmişti.

Ancak son dönemde evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşan ünlü çiftin evlerini ayırdığı ve birlikte aldıkları malikaneyi de satışa çıkardıkları iddia edildi. İkinci evlilik yıl dönümlerini de ayrı geçiren çiftten Jennifer Lopez, 55 yaşına bastı.

Doğum günü için mayolu bir pozunu paylaşan ünlü isim, "Bu benim... Şimdi" ifadelerini kullandı.

Ardından doğum günü pastasıyla poz veren Lopez, duygularını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, paylaşımına şu notu düştü:

"DÜNYANIN EN İYİ HAYRANLARINA SAHİBİM"

“Dünyanın her yerinden doğum günü dileklerini, güzel videolarını ve gönderilerini görüyorum. Güldüm, gülümsedim, biraz gözyaşı döktüm. Gerçekten dünyanın en iyi, en harika hayranlarına sahibim. Ne kadar duygulandığımı ya da hepinizin hayatımın bir parçası olduğunuz için ne kadar şanslı olduğumu asla ifade edemezdim. Çok teşekkür ederim."

"Bunca zamanı birlikte geçirdiğimize inanmak çok zor. Burada oturmuş en sıradışı yolculuğu düşünürken kendimi hâlâ aynı kız gibi hissediyorum; enerji ve cesaret dolu, dışardan tüm dünyayı kapmaya hazır ve yine de çok hassas, kırılgan ve bazen korkmuş ama her zaman dolu içten. Ailem ve arkadaşlarımın yanı sıra, iyi ve zor zamanlarda hep yanımda oldunuz. İlginiz, anlayışınız, sadakatiniz ve en önemlisi sevginiz için teşekkür ederim.

Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler... Her zaman..."