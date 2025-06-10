Vakıflar İdaresi, Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen Gemisi ile ilgili son gelişmeler üzerine yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, geminin Akdeniz açıklarında durdurulması “derin bir üzüntü”yle karşılandı ve bunun sadece yardım malzemelerine değil, “milyonlarca insanın umutlarına da engel” olduğu ifade edildi.

“İnsani değerleri her şeyin üstünde tutan bir anlayışla, ihtiyaç içindeki insanların yanında olmayı tarihi ve ahlaki bir sorumluluk olarak görüyoruz” ifadelerine yer verilen açıklamada, Gazze halkının temel yaşam haklarına erişimde yaşadığı zorluklara dikkat çekildi.

Vakıflar İdaresi, Gazze’deki insanlık dramının görmezden gelinmesinin “vicdanlarda her geçen gün büyüyen bir yara” oluşturduğunu vurguladı.

Açıklamanın sonunda şu ifadelere yer verildi:

“Bu tür insani çabaları desteklemeye devam edeceğimizi, zor durumdaki insanların yanında olma sorumluluğumuzu sürdüreceğimizi ve barışçıl, vicdani girişimlerin daima arkasında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Madleen Gemisi’yle yola çıkan tüm gönüllülere minnettarız. Onların taşıdığı yardım kutularından önce yüreklerindeki insanlık değerleri hepimize ulaştı.”