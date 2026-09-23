İş Kadınları Derneği (İKD), Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ile Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'u ziyaret etti.

İKD’den verilen bilgiye göre, İKD Yönetim Kurulu Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, Eğitim Sekreteri Cemile Kocareis ve aktif üye Hayriye Bahtiyar Mandıralı’dan oluşan heyet, Uluçay ile yapılan görüşmede, kadınların iş hayatındaki yeri ve önemi başta olmak üzere, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü şekilde yer almasına yönelik iş birliği imkânları ve yürütülen çalışmaları ele aldı.

Görüşmede, kadınların üretimde, girişimcilikte ve çalışma hayatında daha fazla yer almasının toplumsal gelişme ve ekonomik kalkınma açısından hayati bir önem taşıdığı vurgulandı.

İKD, kadın girişimciliğini özendirmek, kadın istihdamını artırmak ve kadınların karar alma mekanizmalarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı ve heyeti, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ziyaretinde ise, kenti ve toplumu derinden sarsan deniz kazasının acısını paylaştı. Görüşmede, toplumsal dayanışmanın ve acıları birlikte paylaşmanın önemi vurgulandı.

Görüşmede, Girne bölgesinde faaliyet gösteren üyeler ve iş kadınlarının derneğe olan bağı, bölge ekonomisine sundukları katkılar ve yerel düzeyde yürütülebilecek kadın odaklı projeler ele alındı.

İKD Köşk kapıları tüm kadın derneklerine açık

Ziyarette, derneğin toplumsal dayanışma misyonu da vurgulanarak, İKD Köşk’ün kapılarının, kadın odaklı çalışmalar yürüten ve toplumsal fayda üreten tüm kadın derneklerinin kullanımına ücretsiz olarak açık olduğu ifade edildi.