İçişleri Bakanlığı, Göç Yönetimi Merkezi’ne bağlı mobil denetim araçlarının gerçekleştirdiği denetimlerde ikamet izni bulunmayan üç kişi hakkında yasal işlem başlattı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede kaçak yaşamla mücadele politikaları kapsamında Gazimağusa, Güzelyurt, Lefkoşa, İskele ve Lefke bölgelerinde eş zamanlı denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, kaymakamlıklar ve muhaceret polisinin koordineli katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, bölgelerde ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin oturma izinlerinin kontrol edildiği vurgulandı.

Kontroller sonucunda, ülkede yasal ikamet izni bulunmayan 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Söz konusu kişiler, sınır dışı işlemlerinin tamamlanması amacıyla Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi.

Açıklamada, hafta boyunca ada genelinde gerçekleştirilen denetimlerde de ikamet izni bulunmayan 7 kişinin tespit edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, ülkede kaçak yaşamla mücadele kapsamında yürütülen denetimlerin, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde ülke genelinde planlı, düzenli ve kararlılıkla sürdürüleceğini de bildirdi.