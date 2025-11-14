Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7-10 Kasım 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplandı.

Disiplin Kurulu’na sevk edilen olaylarla ilgili şu kararlar alındı:

KTFF Yönetim Kurulunun 10/11/2025 tarih ve DS-4/2025-2026 sevk numarası ile tarafımıza sevk edilen Yenicami AK, Lefke TSK, Cihangir GSK, Doğan Türk Birliği ve China Bazaar Gençlik Gücü TSK ile ilgili yapılan değerlendirme neticesinde;

a) 09/11/2025 tarihinde Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynanan Yenicami AK – Doğan Türk Birliği AKSA Süper Lig müsabakasında, KTFF tarafından belirlenen maç başlama saati olan 14.00’ten, Yenicami AK’ın 3 dakika gecikmeli olarak sahaya çıkması nedeni ile, DT 46 (12)’yi ihlal ettiği raporlardan tespit edilmiş olup, Yenicami AK’a DT 46 (12) uyarınca bir asgari ücret para cezası verilmesine;

b) 09/11/2025 tarihinde Lefke 16 Ağustos Stadı’nda oynanan Lefke TSK – Cihangir GSK AKSA Süper Lig müsabakasında, KTFF tarafından belirlenen maç başlama saati olan 14.00’ten, her iki takımının da 6 dakika gecikmeli olarak sahaya çıkması nedeni ile, DT 46 (12)’yi ihlal ettikleri raporlardan tespit edilmiş olup, Lefke TSK ve Cihangir GSK’ya bir asgari ücret para cezası verilmesine;

c) 09/11/2025 tarihinde Esentepe Erdal Barut Stadı’nda oynanan Esentepe KKSK - China Bazaar Gençlik Gücü TSK AKSA Süper Lig müsabakasında, KTFF tarafından belirlenen maç başlama saati olan 14.00’ten, 7 dakika gecikmeli olarak sahaya çıktığı raporlardan tespit edilen China Bazaar Gençlik Gücü TSK’ya, DT 46 (12)’yi ihlal etmesi nedeni ile DT 46 (12) uyarınca bir asgari ücret para cezası verilmesine karar verilmiştir.

08.11.2025 tarihinde Ağırdağ Boğaz Ahmet Dayı Stadı’nda oynanan Alayköy Gençlik SK – Lefke TSK U17 Bölgesel Lig 1. Grup karşılaşmasının bitimine müteakip, rakip takım yedek kulübesi önüne gelerek sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı hareketlerde bulunup, saldırgan tavırlar sergilediği raporlardan tespit edilen Alayköy Gençlik SK futbolcusu Efe Esat Gümüllü’ye DT 35 (1)’in ihlalinden dolayı, DT 35 (1) (a) uyarınca 4 (dört) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.