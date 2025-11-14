Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 7-10 Kasım 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, U17 Elit Lig ve U17 Bölgesel Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Abdülsamet Kahveci (Değirmenlik SK), Derviş Yönlüer (Küçük Kaymaklı TSK), Güvenç Sakallıoğlu (Değirmenlik SK), İbrahim Eren Uzun (Mağusa Türk Gücü), Kadir Erol (Çetinkaya TSK), Lukman Oluwademilare Adeshina (Esentepe KKSK), Mustafa Gürbüz (Türk Ocağı Limasol SK), Mustafa Vardi (Doğan Türk Birliği), Quentin Ghislain Debouto (Küçük Kaymaklı), Samet Akrep (Yenicami AK), Süleyman Yalçın (Doğan Türk Birliği), Tolga Nergiz (Aslanköy), Yunus Emre Bal (M. Hacıali Yılmazköy SK)

3 Maç:Demir Kalfaoğlu (Yenikent Perçinci SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

3 maç: Üney Bensel (Gönyeli SK)

1 maç: Sedat Devecioğlu (Yenicami AK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Batuhan Bal (Düzkaya), Beran Kende Boros (Düzkaya), Candy Agbane (Lefke)

Efe Kande (Düzkaya), Galip Orcan (DND L. Gençler Birliği), Gime Toure (Doğan Türk Birliği)

Hamza Özçelebi (Baf Ülkü Yurdu), Hüseyin Konyalıoğlu (Atoll Kozanköy), brahim Kaba (Hamitköy), İrfan Özbaysal (Yeniboğaziçi), Kaan Borova (Lapta), Menteş Mertkaya (M. Hacıali Yılmazköy), Muammer Tip (Çetinkaya), Oğulcan Şengül (Değirmenlik)