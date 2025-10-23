Eski Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi Milletvekili, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurucusu merhum Mehmet Kemal Deniz, 25’inci ölüm yıl dönümünde kabri başında anılacak.

Ailesi tarafından verilen bilgiye göre, Deniz için yarın saat 10.00’da Lefkoşa'daki kabri başında anma töreni düzenlenecek.

Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi’ne seçilen 15 Kıbrıslı Türk’ten biri olan Mehmet Kemal Deniz, Ateş ve Köylü gazetelerinde yazılar da yazdı. Deniz, kurucusu olduğu Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nde 15 yıl da genel sekreterlik yaptı. Deniz, çiftçi, ticaret adamı, siyasetçi ve gazeteci olarak Kıbrıs Türk toplumuna birçok alanda hizmet verdi.