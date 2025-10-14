Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından, Büyükkonuk Eko Turizm Derneği iş birliğinde geçtiğimiz gün düzenlenen 27. Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün, bu yıl da büyük ilgi gördü. Etkinlik alanı gün boyunca yerli ziyaretçiler kadar adanın dört bir yanından gelen konuklarla dolup taştı.

Festivale üst düzey devlet yetkilileri de katılım sağlayarak etkinliğe destek verdi. Belediye Başkanımız Dr. Fatma Çimen Tuğlu, protokol ile birlikte üretici stantlarını ziyaret etti, yöresel lezzetlerin ve kültürel atölyelerin tanıtımına eşlik etti.