Kuzey Kıbrıs’ın en köklü ve en prestijli otellerinden Merit Crystal Cove, kapsamlı renovasyon sürecinin ardından yenilenen yüzüyle misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor. Modern mimari anlayışla yeniden tasarlanan Merit Crystal Cove Otel, estetik yaşam alanları ve yeni konseptiyle lüksün zirvesinde ayrıcalıklı bir konaklama deneyimi sunacak.

Merit Crystal Cove’un her köşesi yenilendi.

Dokuz aylık yenileme süreci kapsamında Merit Crystal Cove'un odaları, lobi alanı, açık büfe ana restoranı, a la carte restoranları, spa ve sağlık merkezi, açık yüzme havuzu ile barları baştan sona yeniden tasarlandı. Akdeniz'in doğal dokusundan ilham alınan tasarım anlayışıyla şekillendirilen yaşam alanlarında, modern çizgiler ve işlevsel detaylar ön plana çıkarıldı.

Otelin standart ve süit odaları günümüz misafir beklentilerine uygun olarak yenilenirken, konfor, fonksiyonellik ve estetik bir araya getirildi. Yenilenen odalar, sıcak ve huzurlu bir atmosfer sunacak şekilde modern bir anlayışla düzenlendi.

Yeme içme alanlarında da önemli yeniliklere imza atan Merit Crystal Cove, misafirlerine farklı gastronomi deneyimleri sunmaya hazırlanıyor. Çok daha geniş ve ferah bir ortama kavuşan ana restoran; yenilikçi büfe konsepti, şık ve konforlu kapalı ve açık oturma alanlarıyla, dünya mutfağından seçkin lezzetleri günün tüm öğünlerinde misafirleriyle buluşturacak. Adını Rüzgâr Tanrısı Zephyros'tan alan Zephyros Balık Restoranı, yenilenen atmosferinde deniz ürünlerini Akdeniz manzarası eşliğinde sunacak. Ottoman Kebab House ise yeniden tasarlanan sıcak ve şık mekânında Türk ve Osmanlı mutfağının seçkin lezzetlerini misafirleriyle buluşturacak.

Kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından Temmuz ayında yeniden hizmete açılacak olan Merit Crystal Cove Otel, yenilenen mimarisi, modern yaşam alanları ve beş yıldızlı hizmet anlayışıyla Kuzey Kıbrıs turizmine değer katmaya ve misafirlerine konfor ve lüksün iç içe geçtiği yüksek standartlarda bir konaklama deneyimi sunmaya devam edecek.