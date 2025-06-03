Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde de kent genelinde sorunsuz bir süreç yaşanması adına tüm hazırlıklarını tamamladı. Acil durumlar için nöbetçi ekipler belirlenirken, rutin hizmetler de aksamadan devam edecek.

LTB Halk Sağlığı Şubesi, bayram öncesinde gıda işletmeleri, kuaför salonları ve kafeler gibi birçok noktada hijyen denetimlerine devam ediyor. Merkez Lefkoşa’da her pazar kurulan Açık Pazar ise 8 Haziran Pazar günü bayram tatiline denk geldiği için bu hafta kurulmayacak.

Lefkoşa Fuar Alanı bayram boyunca açık olacak. Belediye Pazarı (Bandabuliya) ise bayramın ilk üç günü kapalı kalacak ve 9 Haziran Pazartesi yeniden hizmet vermeye başlayacak. Temizlik Şubesi bayram süresince evsel atıkları toplamaya devam edecek, mezarlıklarda temizlik çalışmaları tamamlandı.

Zabıta ekipleri görevlerini sürdürecek; defin işlemleri için nöbetçi ekipler hazır olacak. Halk Sağlığı Şubesi, Yaşlılara Hizmet Birimi ve Engellemeyen Lefkoşa Birimi de acil durumlar için nöbette olacak. Ayrıca sokak hayvanları için mama ve su takviyeleri de devam edecek.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ekibi bayram süresince aktif olacak. Vatandaşlar, her türlü talep ve acil ihtiyaç için 7/24 hizmet veren Alo 185 Çözüm Hattı’nı arayabilecek.

Kontörlü su sayaçları için kiosk cihazları 7/24 çalışacak; ayrıca LTB ile ilgili tüm ödemeler, mobil uygulama ve belediyenin web sitesinden yapılabilecek.