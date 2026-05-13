LÖSEV’in iyileşen 8 kahramanı, Lefkoşa’da KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından ağırlandı. Samimi anlara sahne olan ziyarette Erhürman, koltuğunu çocuklara devrederken LÖSANTE Hastanesi’ne gelme sözü verdi.

TÜRKİYE’NİN farklı illerinden gelerek kanserle mücadelelerini tamamlayan 8 çocuk, LÖSEV’in “Lösemili Çocuklarımızla Dünyayı Geziyoruz” projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) temaslarını sürdürüyor. Programın Lefkoşa durağında üst düzey resmi kabuller gerçekleştirildi.

Programın ilk iki gününde Girne bölgesinde kültürel ve eğitici faaliyetler gerçekleştirildi. Girne Kalesi, Batık Gemi Müzesi, Girne Limanı, Karmi Köyü ve Bellapais Manastırı ziyaret edilerek çocuklara yönelik kültürel geziler yapıldı. Konaklanan otelde düzenlenen gönüllü toplantılarının yanı sıra, otel yönetimi ve çalışanlarına yönelik LÖSEV hizmetlerini içeren farkındalık seminerleri ve atölye çalışmaları düzenlendi.

RESMİ ZİYARETLER YAPILDI

Lefkoşa programı kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, LÖSEV heyetini ve beraberindeki çocukları makamında kabul etti. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası ve vakfın hizmetlerinin konuşulduğu ziyarette Cumhurbaşkanı Erhürman, çocuklarla sevdikleri kitaplar üzerine sohbet ederek onları deneyimlemeleri için makam koltuğuna davet etti.

Çocuklara, her Kıbrıs ziyaretlerinde kendilerini konuk etmekten mutluluk duyacağını belirten Erhürman’a, LÖSEV annelerinin el emeği bebeği ve teşekkür plaketi takdim edildi. Heyetin Ankara’daki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi davetini kabul eden Erhürman, ilk Ankara programında hastaneyi ziyaret etme sözü verdi.

Başkentteki temaslar dahilinde TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüşme gerçekleştirildi ve Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Günün devamında Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki Kıbrıs Araba Müzesi, Selimiye Camii ve Arasta çarşısı ziyaret edildi.

LEFKE’DE ‘UMUT’ İMZASI

Program yarın (Perşembe) adanın batı bölgesi olan Lefke’de devam edecek. Lefke Avrupa Üniversitesi (LAU) kampüsüne yapılacak ziyarette Rektörlük makamı ve "Fayda Topluluğu" ile bir araya gelinecek. Kampüs gezisinin ardından çocuklar, bir duvar boyama etkinliği gerçekleştirerek adada kalıcı bir iz bırakacaklar. Programın devamında Lefke merkez gezisi ve Gemikonağı sahili ziyaret edilecek.

ADA’DA DİKİLİ AĞAÇLARI OLACK

Kıbrıs turunun son günü (Cuma) Gazimağusa bölgesine ayrılacak. Salamis Antik Kenti ve St. Barnabas Manastırı ziyaretlerinin ardından, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirilecek. Heyet, tarihi Kapalı Maraş bölgesini de ziyaret ederek Kıbrıs programını noktalayacak.