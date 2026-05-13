Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Ziba, müzelerin geçmiş ile gelecek arasında bir köprü niteliği taşıdığını belirterek, görevlerinin bu köprüyü güçlendirip toplumu kültür, sanat ve tarih konusunda bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

Ziba, Müzeler Haftası dolayısıyla Lefkoşa’da Derviş Paşa Konağı’nda basın toplantısı düzenledi.

Müzelerin kültür, sanat ve tarih açısından önemine vurgu yapan Ziba, Müzeler Haftası dolayısıyla düzenlenecek etkinlik programını da paylaştı.

-Ziba: “Bu yıl temamız ‘Müzeler Bölünmüş Dünyayı Birleştiriyor’”

Ziba, müzelerin kültür mirasının korunması, sergilenmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasında en önemli araçlardan biri olduğunu vurguladı.

“Müzeler, geçmiş ve gelecek arasında bir köprüdür ve toplumsal hafızanın canlı tutulmasına yardımcı olan kurumlardır.” diyen Ziba, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi olarak en önemli görevlerinin bu köprüyü güçlendirerek toplumu kültür, sanat ve tarih konusunda bilinçlendirmek olduğunu ifade etti.

Müzeler Haftası’nın 1977 yılında Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından ilan edildiğini ve 1986 yılından bu yana KKTC’de de kutlandığını hatırlatan Ziba, bu yılki temanın “Müzeler Bölünmüş Dünyayı Birleştiriyor” olduğunu söyledi.

Ziba, her yaş grubuna hitap edecek etkinlikler planladıklarını belirterek, hafta kapsamında gerçekleştirilecek programın detaylarını da paylaştı.

-18 Mayıs

Müzeler Haftası etkinliklerinin 18 Mayıs Pazartesi günü sabah 9.30'da Girne kapısında kortej yürüyüşü ile başlayacağını anlatan Ziba, zengin katılımlı bir yürüyüş yapılacağını söyledi.

Ziba, akşam saat 20.00’de Kıbrıs Türk Tarih, Kültür ve Milli Mücadele Müzesi’nde 19 Mayıs Ruhu temalı bir konser yapılacağını belirtti.

-19 Mayıs

Ziba, 19 Mayıs Ruhu temalı bir konserin 19 Mayıs Salı günü saat 20.00’de Girne’de Bellapais Manastırı’nda da sahneleneceğini kaydetti.

-20 Mayıs

20 Mayıs Çarşamba günü Gazimağusa’da Deniz Kapısı’nın açılışının yapılacağını söyleyen Ziba, açılış töreninde “Yaşadığım Şehrin Kültürel Mirası” konulu ilkokullararası pano hazırlama yarışmasının ödül töreninin de yapılacağını aktardı.

-21 Mayıs

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) katkılarıyla, 21 Mayıs Perşembe günü ilkokul çocuklarına yönelik seramik atölyesi düzenleneceğini belirten Ziba, gece ise Ayhatun Ateşin’in de katılımıyla aynı etkinliğin Gazimağusa’da Şömineli Ev’de yapılacağını söyledi.

-22 Mayıs

Ziba, 22 Mayıs Cuma günü saat 09.30’da Lefkoşa Laboratuvarı’nda ilkokulların katılımıyla arkeolojik kazı etkinliği yapılacağını kaydetti.

-24 Mayıs

Ziba, etkinliklerin 24 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de Girne Kalesi’nde düzenlenecek Grup Melatonin Gençler Akustik Konseri ile sona ereceğini belirtti.

Düzenlenecek etkinliklere tüm halkı davet eden Emine Ziba, sponsorlara, destek veren kurum ile kuruluşlara, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi personeline teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.