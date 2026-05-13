Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TDT Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmî Zirvesi’ne katılmak üzere bu akşam Kazakistan’a gidiyor

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Yapay Zekâ ve Dijital Kalkınma” temasıyla Cuma günü düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmî Zirvesi’ne katılacak.

Türk Dünyasının Manevi Başkenti Türkistan’da, Kazakistan Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek zirve, TDT üye devletleri ve gözlemcilerin devlet ve hükümet başkanları ile TDT Genel Sekreterini bir araya getirerek, hızla gelişen dijital çağda işbirliğinin öncelikli alanlarını ele almak üzere önemli bir platform teşkil edecek. Zirveye ayrıca Aksakallar Konseyi ile Türk İşbirliği Teşkilatları da katılım sağlayacak.

Gayriresmî zirve, yapay zekâ, dijital inovasyon ve yeni ortaya çıkan teknolojilerin dönüştürücü potansiyelinden yararlanılması suretiyle sürdürülebilir ekonomik büyümenin teşvik edilmesi, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi ve bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi konularında Türk devletleri arasında stratejik diyaloğun ilerletilmesi açısından önemli bir platform olacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, zirveye katılmak üzere beraberindeki heyetle birlikte bu akşam saat 18.50’de adadan ayrılacak. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın temaslarının ardından Cumartesi günü adaya dönmesi planlanıyor.