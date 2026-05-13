Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 2004’ten bu yana Kıbrıslı Türk ve Rumlar arasındaki uçurumun her anlamda büyüdüğünü belirtti.

Bu "asimetrinin" karşılıklı ihtiyaç ve faydaya dayalı ortak projelerin geliştirilmesini zorlaştırdığını kaydeden Harmancı, bunun olası bir çözüme yaklaşmak ve çözümün ilerideki maliyetini azaltmak için iş birliklerini daha gerekli hale getirdiğini vurguladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Harmancı, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı’nın 20. yıl dönümü dolayısıyla dün düzenlenen panele katılarak, “Yerel İş Birlikleri ve Evrilen Kıbrıs Sorunu” konulu konuşma yaptı.

Ledra Palace Otel’de, Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde Avrupa Birliği tarafından düzenlenen panele Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos da katıldı.

Harmancı konuşmasında, Lefkoşa’nın 1970’li yıllardan bu yana iki toplum arasında iş birliğinin merkezi olduğunu belirterek, bu iş birliklerini genişletmek ve güven artırıcı etkisini kitlelere yaymak için çalıştıklarını kaydetti. Harmancı, Lefkoşa özelinde yaşanan başarı hikayelerinin kaynağının hem siyasi irade ve cesaret, hem de karşılıklı bağımlılık ve ihtiyaca dayalı iş birlikleri üzerine odaklanmak olduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorununun artık “donmuş bir sorun” olarak tanımlanamayacağını ifade eden Harmancı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin çözüme ulaşılmadan Avrupa Birliği’ne katılımının dönüm noktası olduğunu söyledi. Harmancı, “2004’ten bu yana iki toplum arasındaki uçurumun her anlamda büyüdüğünü” belirtti.

Harmancı, bu asimetrinin karşılıklı ihtiyaç ve faydaya dayalı ortak projelerin geliştirilmesini zorlaştırdığını ancak olası bir çözüme yaklaşmak ve çözümün ilerideki maliyetini azaltmak için bu iş birliklerini daha gerekli hale getirdiğini kaydetti.

- “İklim değişikliğine karşı dayanıklılık ve doğal afetlere karşı ortak mücadele konularında önemli adımlar atılabilir”

İklim değişikliğine karşı dayanıklılık ve doğal afetlere karşı ortak mücadele gibi konularda adımlar atılabileceğini belirten Harmancı, gençler başta olmak üzere toplumların gündelik ihtiyaçlarına cevap verecek iş birliklerine yoğunlaşılması gerektiğini ifade etti.

Lefkoşa’nın iki yakasının aynı coğrafyayı paylaştığını ancak iki farklı politik ve ekonomik ekosistemle yönetilmeye çalışıldığını belirten Harmancı, bunun tüm şehir genelinde olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti.

Harmancı, Kanlıdere Rehabilitasyon ve Lineer Park Projesi’nin yeniden birleşmiş bir Lefkoşa ve Kıbrıs vizyonunun kitleler arasında yayılması ve güçlenmesi için bir dönüm noktası olacağını belirterek, projeye mali destek veren Avrupa Birliği’ne teşekkür etti.