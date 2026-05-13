KKTC Karadeniz Kültür Derneği, Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının geçişlerine izin vermemesi nedeniyle Rum Yönetimi’ni eleştirdi ve mütekabiliyet ilkesinin uygulanmasını önerdi.

Dernek Başkanı Murat Zeki Civelek tarafından yapılan yazılı açıklamada “Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye’ye girişi yasaklı 15 kişi için ilgili yasağın kalktığına dair açıklamasını memnuniyetle takip ettik. Umarız birbirine candan öte bu kadar yakın iki devlet arasında yasaklı kimse kalmaz” ifadeleri kullanıldı.

“Empati ve mütekabiliyet” çağrısı yapılan yazıda, “Daha önce de ‘Güven Yaratıcı Önlemler’ çerçevesinde, bizler de Türkiye kökenli KKTC vatandaşları olarak olası bir antlaşmada ortak yaşama daha erken uyum sağlayabilmek için Güney'e geçişlerimize izin verilmesi gerektiğini belirtmiştik. Maalesef bu önerimiz pek kabul görmedi.” denildi.

Açıklamada, mütekabiliyet esasına göre Yunan kökenli Güney Kıbrıs vatandaşlarının da KKTC’ye girişine izin verilmemesi çağrısı yapıldı.