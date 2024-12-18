Liselerarası Gençler A Erkek Serbest Güreş Şampiyonası’nda Karpaz Meslek Lisesi 95 puanla takım klasmanında birinci oldu.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda 17 Aralık 2024 Salı günü yer alan ve KKTC Güreş Federasyonu hakemlerinin yönettiği şampiyonada 10 okul mücadele etti. Minderde 10 ayrı sıklette toplam 108 müsabaka yapıldı.
Sabah tartı işlemleriyle başlayan müsabakalar saat 17.30’da düzenlenen ödül töreni ile son buldu. 10 ayrı sıklette birinci olan sporcular ülkemizi Türkiye Finallerinde temsil etme hakkı kazandı.
TAKIM SIRALAMASI
1.Karpaz Meslek Lisesi 95 puan
2.Lefkoşa Türk Lisesi 90 puan
3.İskele Ticaret Lisesi 85 puan
4.Lapta Yavuzlar Lisesi 76 puan
5.Erenköy Lisesi 64 puan
6.Esin Leman Lisesi 60 puan
7.Halasultan İlahiyat Koleji 53 puan
8.Namık Kemal Lisesi 47 puan
9.Türk Maarif Koleji 45 puan
10.Dr. Fazıl Küçük EML 39 puan
SIKLETLERDE DERECEYE GİRENLER
45 Kg.
1.Efe Biten (LTL)
2.Osman Rustamov (MML)
3.Serhat Öğüt (NKL)
48 Kg.
1.Türkay Özdoğan (ELL)
2.Doruk Özdoğan (NBC)
51 Kg.
1.Ali Salper Alkoçoğlu (EL)
2.Ege Bulut (KML)
3.Abdulkadir Çapur (LTL)
3.Yunus Duran (EL)
55 Kg.
1.Berkay Çoban (LTL)
2.Kabil Ateşoğlu (HİK)
3.Amirreza Poulapsani (BL)
3.Sami Yusuf Talay (EL)
60 Kg.
1.Berk Furkan Köklü (TMK)
2.Arda Can Yılmaz (ANA)
3.Kazım Baykut (EL)
3.Mustafa Demir (İTL)
65 Kg.
1.Sherin Mohammadi (İTL)
2.Emir Emindayı (TMK)
3.Mustafa Arslan Candan (LYL)
71 Kg.
1.Oğuzhan Şahin (İTL)
2.Zafer Doruk Eriz (ELL)
3.Yusuf Ege Yıldız (KML)
3.Ahmet Bolatcıoğlu (ELL)
80 Kg.
1.Yahya Doğan (GML)
2.Arda Çelik (KML)
3.Ahmet Efehan Özkurt (HTL)
3.Emin Arslan (KML)
92 Kg.
1.Yusuf Önder (LYL)
2.Hacı Osman Koca (İTL)
3.Samet Topal (LYL)
3.Yağız Tığ (KML)
110 Kg.
1.Talha Başaran (HİK)
2.Mustafa Ayyıldız (LYL)
3.Eren İlkhan (KML)
3.Doğukan Ünal Önar (BL)