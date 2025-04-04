Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2024 – 2025 Eğitim Öğretim Yılı okul sporlarında, Liselerarası (Gençler) Futsal Şampiyonası final maçları iün oynandı. Gençler futsalda final mücadeleler Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Kızlarda Atatürk Meslek Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi final oynandı.

Beden Eğitimi öğretmenleri Havva Arabacıoğlu Güvensoy ve Hakan Yiğit’in çalıştırdığı Atatürk Meslek Lisesi rakibini 1 – 0 mağlup ederek Liselerarası (Gençler) Kızlar Futsal Şampiyonası’nda şampiyon oldu.