Limasol’da 2 kilo kokain ve 9 kilo hintkeneviri ele geçirildi.

Alithia’nın haberine göre yeni miktar, 2 Temmuz’da 28 ve 23 yaşındaki iki kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu meselesi çerçevesinde aynı gün Limasol’un İngiliz üs bölgesi içerisinde üs polisi tarafından yapılan aramada ele geçirildi.

Gazete Rum polisinin talebi üzerine, aramalar sırasında bulunan 2 kilo kokain, 9 kilo hintkeneviri, 100 gram hintkeneviri reçinesi ve 4,7 gram amfetamin dün İngiliz üs polisi tarafından Rum polisi narkotik şubesine teslim edildi.

Habere göre yine Limasol’da hintkeneviri bitkisi yetiştiren 38 yaşındaki bir şahıs yakalandı ve hakkında mahkemeden 6 gün tutukluluk emri alındı.

Söz konusu şahsın, evinin dış mekanında hintkeneviri yetiştirmek için sera oluşturduğu belirlendi. Şahsın evinde yapılan aramada toplam 544 gram ağırlığında hintkeneviri, 12 kök hintkeneviri bitkisi ve kenevir tohumu ele geçirildi.