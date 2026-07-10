Rum basını, Kıbrıs sorununa ilişkin 5+1 formatındaki konferansın yapılıp yapılmayacağı konusu gündemdeyken perde gerisinde farklı görüşmeler gerçekleştirildiği iddiasında bulundu.

Alithia gazetesi haberi “Kıbrıs Sorunu AB-Türkiye Pazarında – Ankara Müzakerelere Geri Dönüşü AB’den Alacaklarıyla İlişkilendiriyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdi.

Gazete, görüşmelerde Türkiye’nin, müzakere masasına geri dönme ile AB-Türkiye ilişkilerinde düzeyin yükseltilmesini ilişkilendirme girişiminde bulunduğu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni bir müzakere sürecini reddetmemekle birlikte AB’den belirli karşılıklar verilmesini şart koştuğunu iddia etti.

Perde gerisi görüşmelerde "buttom-up approach (aşağıdan yukarıya yaklaşım), staged approach, (aşamalı yaklaşım), daha gevşek federasyon ve yeni güvenlik yapısı” gibi kavramların bu sebepten ötürü gündeme geldiğini öne süren gazete, “bottom-up approach” ve “staged approach” kavramlarının ana felsefesinin ise bütünlük bir çözümün tersini öngördüğünü belirtti.

Habere göre bu terimler, “AB’nin Türkiye ve Kıbrıslı Türklerle ilişkilerinde aşamalı tavizler vermesini, ekonomik ve siyasi kolaylıklar sağlamasını ve ilişki düzeyini yükseltmesini, ikinci yılda ise, bütünlüklü bir çözümün mümkün olup olmadığına bakılmasını” öngörüyor.

Gazete federal yapıların gevşetilmesi (loose federal structures) ve olası bir anlaşma sonrasında yeni güvenlik yapısının oluşturulması fikirlerinin de bu çerçevede yer aldığını belirtti. Haberde Türkiye’ye istediği karşılıkların, Kıbrıs sorununda bağlayıcı bir taahhüt vermeksizin sağlanması durumunda Türkiye’nin Kıbrıs sorunu müzakerelerini ilerletme teşvikinin ne olacağı ve verilen tavizlerin karşılık alınmadan birer oldubittiye dönüşebileceği yönünde endişeler de bulunduğu savunuldu.

Son günlerde gündeme gelen NATO’nun güvenlik kalkanı olması yönündeki görüşlerin de bu alternatif öneriler arasında görüldüğünü vurgulayan gazete, ancak müzakere masasında bu yönde herhangi bir öneri olmadığını, herhangi bir kamuoyu açıklamasının da bulunmadığını belirtti.

Rum hükümetinin, AB’nin artan ilgisini bir başarı olarak sunmaya devam ettiğini yazan gazete ancak AB’nin Türkiye’ye yönelik herhangi bir girişiminin Kıbrıs sorununu çözme hedefiyle değil kendi çıkarları için yapılıyor olma ihtimali bulunduğuna da dikkat çekti.