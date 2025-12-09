Rum Meteoroloji Dairesi, 24 saatlik sarı alarm düzeyini turuncuya yükseltti.

“Alpha news” internet sitesinin haberine göre, Meteoroloji Dairesi yetkilisi Mihalis Muskos konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bütün bölgeler için olmasa da, sarı alarm düzeyinin “turuncuya” yükseltildiğini belirtti.

Özellikle bugün saat 19.00’dan yarın sabah saat 05.00’e kadar geçerli olan turuncu alarmın, doğu, kuzey ve dağlık bölgeleri için olduğu ifade edildi.

Uyarı kapsamında; şiddetli yağış, kuvvetli fırtına, dolu ve Trodos bölgesinin yüksek yerlerine kar yağışı ihtimali öngörülüyor.