Rum basını bugünkü haberlerinde, polisin şiddet uygulamasına ve çeşitli örgütlerin polisin şiddet uygulamasını kınayan açıklamalarına yer verdiler.

Rum basını ayrıca polisin, geçmiş temmuz ayında geçen toplu gösterilere ilişkin yasaya atıfta bulunarak ilgili yasa temelinde hareket ettiğine dair açıklama yaptığına da dikkati çekti.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde perşembe günü çeşitli örgütler tarafından düzenlenen gösteriler sırasında polisin orantısız şiddet kullandığını, bunun da büyük tepkilere neden olduğunu yazdılar.

Polisin, göstericileri dağıtmak için cop, göz yaşartıcı sprey ve şiddet kullandığını yazan gazete siyasi partilerin, örgütlerin ayrıca münferit vatandaşların, polisin bu tutumuna yoğun eleştiri yönelttiğini de belirtti.

Yaşanan olaylarla ilgili fotoğraflar ve videoların, sosyal medyada ve internet gazetelerinde yer aldığına da dikkati çeken gazete bu materyallerin, polisin ortaya koyduğu şiddeti de gözler önüne serdiğini yazdı.

AKEL ise dün akşam, hem Filistin’e destek hem de perşembe akşamı yaşanan olayları kınamak için Rum Başkanlık binası ve Dışişleri Bakanlığı önünde gösteri düzenlediğini yazan gazete, katılımcıların ellerindeki pankartlarla Gazze’deki olayları ve polis çevik kuvvetin reaksiyonunu kınadıklarını belirtti.

Habere göre gösteri sonrasında, katılımcılar, polis eşliğinde Faneromenis Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

AKEL Milletvekili Aristos Damianu gösteri çerçevesinde yaptığı konuşmada “Hristodulidis ve Hartsiotis’in korku yasasından” söz ederken “Utanmadılar ve göstericilere vurdular.” ifadesini kullandı.

Polis tarafından dün yapılan açıklamada ise “polis mensuplarının, katılımcıları geri püskürtmeye çalışırken kendilerine karşı çıkan ve direnen kişilere orantılı güç ve sprey kullanarak müdahalede bulunduğundan” söz etti.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu dün Polis Genel Müdürlüğü'ne bir mektup göndererek polisin, katılımcılara yönelik kullandığı şiddeti kınadı.

Gazete “II Manifesto” isimli İtalyan gazetesinin “polisin kışkırtma olmaksızın saldırısından” bahsettiğini yazdı.

Gösteriyi düzenleyen örgütlerin ayrıca polis şiddetini şikayet etmek için ilgili makamlara başvuracakları yönünde açıklama yaptığını da yazan gazete, AKEL meclis grubunun da, toplu gösterilerle ilgili yasanın kaldırılması için de öneri sunacağını belirtti.

Politis gazetesi ise ilgili haberini “Kısıtlayıcı Yasa Silahla Odun...Polisten Gazze İçin Gösteri Yapanlara Orantısız Güç…Anti-demokratik Yasanın Yan Etkileri” başlıklarıyla aktardı.

Gazete meclisten temmuz ayında geçen toplu gösterilerle ilgili yasanın “günaydın demesiyle” (ilk kez uygulanmasıyla) birlikte toplumsal infiale neden olduğuna dikkati çekti.

“Rüzgar eken fırtına biçer.” ifadesini kullanan gazete, gösteriler, geçit törenleri ve protestolarla ilgili yasanın geçmesinden üç ay sonra yan etkilerinin gözler önüne serildiğini, yasanın vatandaşların özgürlüklerini kısıtladığını ve bas bas bağırdığını belirtti.

Gazete ayrıca yasanın uygulamasının barındırdığı tehlikelere de dikkati çekti.

Haravgi gazetesi haber ile ilgili olarak “Hükümetin Otoritere ve Anti-demokrasi İnişinde-Netanyahu’ya Polis Şiddeti ve Siyasi Boyun Eğme” başlıklarını kullandı.

Polisin vatandaşların yanı sıra gazetecilere de şiddet uyguladığını, ayrıca kendi gazetecilerinin de (Haravgi gazetesi) saldırıya maruz kaldığına dikkati çekti.

Alithia gazetesi ise ilgili haberi “Hükümet, Uluslararası Açıdan Ülkeyi Ortada Bıraktı-Gazze İle İlgili Barışçıl Gösterinin Dağılmasına Yönelik Şiddete Öfke” başlıklarıyla verirken polisin cop ve biber gazıyla müdahalesinin öfkeye neden olduğunu yazdı.

Gazete olaylar sırasında vatandaşlar ve gazetecilerin yaralandığına da dikkati çekti.

-AKEL ve ESK’dan açıklama

Haravgi gazetesi ilgili haberleri çerçevesinde ayrıca AKEL ve Rum Gazeteciler Birliğinin (ESK) olayları kınayan açıklamalarına yer verdi.

Habere göre AKEL açıklamasında polisin, barışçıl bir gösteriye müdahale etmesi ve şiddet uygulamasını kınadı.

Hükümetin, Netanyahu rejimine hizmet etmesinden de söz eden AKEL, ilgili yasanın esas amacının da böylelikle ortaya çıktığına dikkati çekti.

Rum Gazeteciler Birliği ise yaptığı açıklamada polisin, Bişan İbrahim isimli gazeteciye uyguladığı orantısız şiddeti kınadı.

Görevini yerine getirdiği sırada bir gazeteciye karşı şiddet uygulanmasının kabul edilemez ve kınanması gereken bir durum olduğunu ifade eden ESK, şiddete maruz kalan Filistin kökenli gazetecinin, gazeteci kimliğini göstermesine karşın polisin şiddet uygulamaya devam ettiğini, gazeteciyi iki kez iterek yere attığını, biber gazı kullandığını da vurguladı.

ESK açıklamasında olayı şiddetle kınayarak tüm olayı araştırması için Polis Genel Müdürü'ne çağrıda bulundu.