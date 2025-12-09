Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Hristodulidis hükümetinin yeni bakanlarının dün yemin ettiklerini, ayrıca önceliklerine ilişkin ilk siyasi mesajlarını verdiklerini yazdı.

Habere göre, Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na Mihalis Damianos, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Marinos Musiuttas, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı'na Konstantinos Fittiris, Sağlık Bakanlığı'na Neofitos Haralambidis, Rum Başkanlık Komiserliği'ne Makarios Hartsiotis, Sosyal Refah Müsteşarlığı'na ise Klea Hacıstefanu Papaellina atanmıştı.